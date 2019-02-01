Німецька плавуча база Werra ввійде у Чорне море, - DW

Корабель вирушить у Чорне море у рамках постійної протимінної групи НАТО

Плавучая база Werra, которая входит в состав военно-морских сил Германии, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Соответствующую информацию изданию сообщил представитель Министерства обороны ФРГ.

Указано, что военный корабль отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО.

"Военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra, в феврале отправится к Черному морю в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что этот поход был запланирован давно.

"Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - сказал представитель военного ведомства.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия готова поддерживать Украину в вопросах сдерживания российской агрессии путем присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу наращивания военного потенциала России в Черноморском регионе.

Добавим, в конце января президент Украины Петр Порошенко во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Всемирного экономического форума обсудили обострение ситуации в акватории Черного и Азовского морей.