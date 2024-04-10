Нет времени: в Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику

НАТО не может терять время при наращивании производства. Европа может ответить на вызов агрессии Кремля, только укрепив свою собственную военную мощь.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg .

Кашюнас заявил, что союзники по Организации Североатлантического договора должны "подготовиться как можно быстрее", увеличив расходы на оборону как минимум до 2% валового внутреннего продукта.

"Если вы будете сильными, вы их сдержите. Если вы хотите мира с Россией, будьте сильными", сказал Кашюнас.

Министр заявил, что будет стремиться увеличить расходы на оборону до 3,2% ВВП в балтийской стране с населением 2,8 млн человек. Правительство планирует в этом месяце обсудить дополнительные налоги и заимствования для финансирования роста, сказал он.

Государства-члены ЕС также должны объединиться для совместных оборонных закупок, сказал Кашюнас, сославшись на инициативу стран Балтии о покупке систем Himars. Европейская оборонная промышленность не должна быть "протекционистской", а скорее "открытой для Америки", сказал он.

Сдерживание России

Кашюнас сказал, что его целью будет увеличение рядов призывников и вовлечение более широких слоев общества в оборонное планирование и подготовку. Производство дронов необходимо расширить, сказал он, добавив, что обучение управлению дронами должно стать таким же обычным явлением, как практика для получения водительских прав.

Кашюнас похвалил военное присутствие Германии в стране - "большое, колоссальное сдерживание" - часть амбиций по расширению до полной бригады численностью около 5000 человек за три года. Министр обороны Германии Борис Писториус отправил первую команду.

"Германия прилагает много усилий, увеличивает расходы, увеличивает поддержку Украины", - сказал министр. "Так много теплых слов в адрес Германии", планы которой по увеличению расходов на оборону "действительно реализуются".

Кашюнас занял свою должность в прошлом месяце, и ему поручено ускорить трансформацию оборонного сектора Литвы.

Планы НАТО

В прошлом году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 трлн долларов. Страны НАТО пытаются достичь уровня в 2% ВВП на оборону. Но некоторые официальные лица говорят, что финансирование обороны следует увеличивать до 4%, чтобы выполнить планы Альянса.

Согласно подсчетам Bloomberg, если бы США и их союзники из G7 достигли такого уровня, это означало бы дополнительные обязательства более чем на 10 трлн долларов в течение следующего десятилетия.