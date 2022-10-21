Нет электронной почты. Премьера не смогут выбрать 20 000 консерваторов, - The Times

Около 20 000 членов Консервативной партии Великобритании не смогут принять участие в выборах нового премьер-министра. Причина - у них нет партийной электронной почты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По данным издания, тысячи пожилых членов Консервативной партии могут быть лишены права проголосовать, поскольку за ними не закреплена партийная электронная почта.

Как пишет The Times, планируется, что их обзвонят на выходных с призывом завести электронную почту. Однако, как выяснилось, даже те, у кого есть почта, могут быть лишены избирательных прав, поскольку некоторые консерваторы не получили письма, которые дают право голоса.

Большинство из них получили подтверждение своего права голоса в четверг вечером, через несколько часов после того, как Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра.