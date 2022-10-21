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Нет электронной почты. Премьера не смогут выбрать 20 000 консерваторов, - The Times

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Лондон, Пятница 21 октября 2022 23:14
Нет электронной почты. Премьера не смогут выбрать 20 000 консерваторов, - The Times Фото: партийная гонка консерваторов летом 2022 года (facebook.com/conservatives)
Автор: Сергей Новиков

Около 20 000 членов Консервативной партии Великобритании не смогут принять участие в выборах нового премьер-министра. Причина - у них нет партийной электронной почты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным издания, тысячи пожилых членов Консервативной партии могут быть лишены права проголосовать, поскольку за ними не закреплена партийная электронная почта.

Как пишет The Times, планируется, что их обзвонят на выходных с призывом завести электронную почту. Однако, как выяснилось, даже те, у кого есть почта, могут быть лишены избирательных прав, поскольку некоторые консерваторы не получили письма, которые дают право голоса.

Большинство из них получили подтверждение своего права голоса в четверг вечером, через несколько часов после того, как Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как на этот раз будет проходить голосование за нового британского премьера.

Сегодня были опубликованы результаты опроса граждан Великобритании, которые назвали лучшего кандидата на пост главы правительства.

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