Не можна виключати наступної спроби РФ взяти Київ за два дні, - мер
Військовий Київ (Фото: unian.net)
Віталій Кличко вважає, що відступ російської армії від Києва не означає, що вони відмовилися від прагнення захопити столицю. На його думку, військові можуть зробити ще одну спробу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю телеканалу ABC.
"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати майбутніх спроб армії РФ взяти Київ за 2 дні. І столиця повинна і далі бути готова до оборони", - зазначив Кличко в інтерв'ю.
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