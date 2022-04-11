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Не можна виключати наступної спроби РФ взяти Київ за два дні, - мер

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 02:36
Не можна виключати наступної спроби РФ взяти Київ за два дні, - мер Військовий Київ (Фото: unian.net)
Автор: Константин Широкун

Віталій Кличко вважає, що відступ російської армії від Києва не означає, що вони відмовилися від прагнення захопити столицю. На його думку, військові можуть зробити ще одну спробу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю телеканалу ABC.

"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати майбутніх спроб армії РФ взяти Київ за 2 дні. І столиця повинна і далі бути готова до оборони", - зазначив Кличко в інтерв'ю.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Київ Віталий Кличко
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