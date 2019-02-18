В деяких областях України завтра потеплішає до +12

У західних областях України очікується від +7 до +12 градусів

В Украине завтра, 19 февраля, без осадков, температура в западных областях до +12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в Украине без осадков. В частности, в западной части ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с. Температура в западных областях ночью от +2 до -3 градусов, днем от +7 до +12. В восточных, Сумской и Черниговской областях ночью от -8 до -13, днем около 0. На остальной территории ночью от -4 до -9 , днем +3 до +8.

Напомним, 18 февраля 2019 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем поднимется до +9.

По данным синоптиков, на западе страны без осадков, температура воздуха днем от +5 до +8, ночью от -1 до +3. На севере Украины днем от +2 до +4, ночью от -3 до -1. В центральных областях днем от +2 до +8, ночью от -1 до +3.

В восточных областях осадков не ожидается, температура днем от +2 до +4, ночью от -1 до +2. На юге Украины днем от +2 до +9, ночью от -1 до +4. В Крыму днем от +5 до +7, ночью от +1 до +3.