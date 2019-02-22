В деяких областях України завтра очікується сніг

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вночі та вранці у Карпатському регіоні та південній частині країни очікується невеликий сніг

У деяких областях України завтра, 23 лютого, очікується невеликий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків завтра без істотних опадів, лише вночі та вранці у Карпатському регіоні та південній частині країни очікується невеликий сніг. На дорогах більшості областей місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі до -11 градусів, на високогір'ї Карпат та півночі Лівобережжя до -17, вдень - до -7. У Криму протягом доби до -6 градусів.

Нагадаємо, 22 лютого 2019 року на заході і на півдні України пройде сніг, в інших областях без опадів, температура повітря підніметься до +7.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде холодний атмосферний фронт.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що на цьому тижні повернуться сніг і морози, а прохолодна погода в Україні, швидше за все, збережеться до кінця лютого.

Додамо, що метеорологічна зима прийшла в Київ 13 листопада 2018 року. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, зима прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної.