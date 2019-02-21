В деяких областях України завтра очікується сніг

Сніг очікується переважно в західних і південних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях

В Украине завтра, 22 февраля, в некоторых областях ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сообщается, что в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается снег. На Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области местами с дождем, местами налипание мокрого снега, в Карпатах завтра также снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем ​​в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, метели.

Температура понизится до -9 , на севере Левобережье до -14 ночью, днем ​​до -7. На Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях в течение суток до +2. В Крыму ночью без осадков, днем ​​дождь, температура до +7.

Напомним, в Украине 22 февраля ожидается ухудшение погодных условий. В частности, погода ухудшится в западных областях, южной части, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях и местами в Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.