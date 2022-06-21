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У деякі області повертаються дощі та похолодання: де сьогодні чекати негоди

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 07:00
У деякі області повертаються дощі та похолодання: де сьогодні чекати негоди Фото: на заході та півночі сьогодні буде волого та прохолодно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 21 червня, на заході та півночі України очікується волога погода. Крім того, опади принесуть з собою невеликий спад температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі з грозами пройдуть у західних, північних, центральних та частково південних областях. На сході України прогнозується суха погода.

Вітер переважно північно-західний з поривами до 7-12 м/с. Через опади українців чекає невелике похолодання.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +18, вдень +26 +28 градусів;
  • на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +21 +23;
  • у східних областях вночі +15 +18, вдень +30 +32 градуси;
  • на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +27 +31;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +28 +30 градусів.

У деякі області повертаються дощі та похолодання: де сьогодні чекати негоди

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області буде волога погода. Прогнозується дощ з грозами. Вітер північно-західний зі швидкістю до 12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +24 +28 градусів, а вночі +16 +18.

У деякі області повертаються дощі та похолодання: де сьогодні чекати негоди

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.

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