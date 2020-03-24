Деякі категорії клієнтів "Чернівцігазу" заплатять за доставку мінімально

Розмір мінімального платежу для деяких категорій населення в Чернівецькій області становитиме від 4 до 33 гривень на місяць. Він діятиме з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

"НКРЕКП затвердило мінімальний розмір плати за доставку. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців і які не користувались газом", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 6 березня Регулятор схвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання

Домогосподарство з газовою плитою 4,10 грн Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 13,23 грн Домогосподарство з автономним опаленням 32,97 грн

"Згідно з рішенням держрегулятора з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно для "Чернівцігазу" встановлено тариф в розмірі 1,26 грн за 1 куб. м на місяць (з урахуванням ПДВ). З 1 липня 2020 року - у розмірі 1,62 грн за 1 куб. м на місяць (з урахуванням ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що оновлені рахунки споживачі отримають в квітні 2020 року. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, буде здійснено перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.

"Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу". Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку", - йдеться у повідомленні.