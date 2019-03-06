Некоректна робота платформи добового балансування веде до збитків, - РГК

В РГК закликали всіх учасників газового ринку до відкритого діалогу

Ошибки и перебои в работе информационной платформы Укртрансгаза ведут к существенным финансовым потерям участников рынка газа. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"Мы уверены в том, что очередной этап реформирования газовой отрасли - а именно внедрение системы суточной балансировки - сделает газовый рынок Украины более прозрачным, конкурентным и станет залогом интеграции энергетических рынков Европы. Зато действия Укртрансгаза на этом направлении в течение длительного периода дискредитируют саму идею суточной балансировки, что не только срывает введение этого этапа реформы, но сводят на нет уже достигнутые положительные результаты", - говорится в заявлении РГК.

Отмечается, что из-за многочисленных ошибок и перебоев в работе информационной платформы Укртрансгаза после официального запуска для участников рынка газа режим суточной балансировки является экспериментом, который несет существенные финансовые потери.

"Поэтому мы призываем всех участников газового рынка к открытому диалогу, чтобы как можно быстрее наладить полноценную работу информационной платформы, а также обращаемся к Кабинету Министров, НКРЭКУ, Секретариату Энергетического сообщества и Евросоюза с просьбой провести консультации и решить следующие ключевые проблемы на пути полноценного внедрения суточной балансировки, как важного элемента конкурентного, открытого и современного газового рынка:

1.Заангажированность оператора ГТС, который фактически подчинен крупнейшему газовому трейдеру. Оператор должен быть независимым. Пока это не обеспечено. Поэтому мы просим проверить, соответствует ли Укртрансгаз требованиям независимого оператора, а также оценить его возможность выступать независимым арбитром рынка и осуществлять эффективную суточную балансировку газа.

2.Открытый и независимый аудит работы информационной платформы для суточной балансировки, которая была создана Укртрансгазом. Информация, предоставляемая платформой суточной балансировки, не может искажаться задним числом. Необходимо исключить вмешательство в работу платформы без фиксации таких действий. Просим выяснить, как именно на информационной платформе формируется реестр для отключения потребителей и каким образом в этот список попадаю потребители защищенной категории, такие как население или теплоснабжающие компании.

3.На сегодня методика стоимости дневных небалансов построена так, что в 95% случаев поставщик платит за небаланс или минимальную или максимальную цену. Разница между двумя параметрами составляет 20%. Поэтому мы просим раскрыть, какие именно математические алгоритмы заложены в расчеты, что приводит к таких больших розбалансов и несет существенные финансовые убытки для участников рынка. Соответствует ли такая практика европейскому опыту и можно ли в таком случае использовать систему для балансировки", - говорится в заявлении.

Также в РГК отметили, что решение этих проблем поможет быстро наладить эффективную работу в режиме суточной балансировки, участникам рынка избежать финансовых потерь, и позволит интегрировать украинский рынок газа с европейскими энергетическими рынками.