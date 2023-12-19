RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Неконтролируемое небо имело влияние на южную операцию Украины, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На контрнаступление украинских Вооруженных сил на юге повлияло отсутствие контроля за небом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

"Неконтролируемое небо со стороны Украины имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции", - заявил президент.

Однако он заверил, что это не говорит о том, что мы не найдем выход, или о том, что его уже нашли.

"Нам нужна поддержка партнеров, потому что у нас некоторых вещей просто нет. Мы работаем над этим", - подчеркнул Зеленский.

Защита украинского неба

Напомним, глава государства сообщил, что для защиты Украины от российских воздушных ударов этой зимой Силы обороны будут применять несколько новых систем ПВО Patriot, переданных нашему государству.

Мы также сообщали, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переданная Украине вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПВОКонтрнаступление ВСУ