В Новій Зеландії невідомий відкрив стрілянину в мечеті

Внаслідок стрілянини загинули шість чоловік

Неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Zealand Herald.

Сообщается, что по крайней мере 6 человек погибли в результате стрельбы в мечети, а еще 15 получили ранения.

Пока нет точных сведений о стрелявшем. Очевидец утверждает, что это был мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой.

Отмечается также, что на момент начала стрельбы в здании было около трехсот человек, посетивших обеденную молитву. Среди них есть дети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде полиция задержала двух подозреваемых в совершении нападения на мечеть в Квебеке.

В результате стрельбы в мечети Квебека погибли пять человек. Внутри мечети находилось около 40 человек. Как сообщил агентству Reuters свидетель, боевиков было трое. Тогда сообщалось, что случаи исламофобии увеличились в Квебеке в последние годы на фоне политических дебатов по поводу запрета на никаб.

РБК-Украина также писало, что в результате стрельбы в мечети Цюриха были ранены три человека.