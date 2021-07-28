RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Невідомі замінували Чорнобильську АЕС: поліція шукає вибухівку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Чорнобильську атомну електростанцію (АЕС) замінували невідомі. Правоохоронці шукають на території підприємства вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного спеціалізованого підприємства"Чорнобильська атомна електростанція".

"28 липня на електронну пошту ДСП "Чорнобильська АЕС" від невідомої особи знову надійшло повідомлення про те, що на території промислового майданчика станції закладено вибуховий предмет", - йдеться в повідомленні.

На АЕС оголошено режим аварійної готовності, виконані заходи щодо захисту персоналу станції та заходи щодо запобігання терористичній загрозі.

Після надходження повідомлення про мінування АЕС створено оперативний штаб, до якого увійшли представники СБУ, Нацполіції, ДСНС.

На думку члена Громадської ради при Держагентстві України з питань управління Зоною відчуження Ярослава Ємельяненка, повідомлення про мінування АЕС відправили сталкери.

"Зазвичай таким чином розважаються "сталкери", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, мінування АЕС могло відбутися через останні зміни законодавства про криміналізацію статті за нелегальне проникнення в зону Відчуження.

Нагадавши, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року і стала найбільшою атомною катастрофою сучасності.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияЧАЭСмінування