Невідомі увірвалися в будівлю Одеського облавтодору

Фото: затримання зловмисників (facebook.com/ruslan.forostyak)

Поліція затримала 8 осіб

До Служби автомобільних доріг в Одеській області 1 квітня увірвалися невідомі, які заблокували роботу держустанови і погрожували працівникам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеси.

Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група, а також працівники батальйону поліції особливого призначення та патрульної поліції.

Після цього були затримані та доставлені до відділку поліції вісім осіб. Серед них - 37-річний чоловік, якого розшукували правоохоронці Києва.

Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України.

Фото: затримання зловмисників (facebook.com/ruslan.forostyak)

За словами радника глави поліції Одеської області Руслана Форостяка, до облавтодору увірвалася "тітушня" на чолі з підприємцем, який був оголошений у розшук.

"До Служба автомобільних доріг в Одеській області увірвалася тітушня на чолі з підприємцем, що колись був чи то підрядником чи то замовником, коротше колись активно пиляв бюджет та не встиг допилити бо був оголошений в розшук та останнім часом переховувався від правоохоронних органів. Проте як з'ясувалося, питання по недопилу залишились і він вирішив разом з якоюсь тітушнею увірватись до державного адміністративного приміщення, де намагався "поставити актуальні", на його думку, питання та продемонструвати рішучість своїх претензій", - написав Форостяк.

РБК-Україна писало, неподалік від будівлі Центральної виборчої комісії в Києві 31 березня в день виборів президента України, зібралися близько 150 невідомих людей. При цьому на питання про те, з якою метою вони зібралися в зазначеному місці, відповідають, що вийшли на прогулянку.