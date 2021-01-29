Невідомі від імені керівництва АРМА вели службове листування

Фото: хакер (freepik.com)

Аациональное агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), просить правоохоронні органи встановити, хто від імені керівництва агентства вів службове спілкування з регіональними підрозділами. Агентство закликає перевіряти інформацію, що стосується повноважень органу.

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

Там вказують, що нібито останнім часом невстановлені особи від імені керівництва агентства ініціювали службове спілкування з керівниками міжрегіональних територіальних управлінь АРМА.

"Зловмисники намагалися спровокувати посадові особи на обговорення певних аспектів діяльності Агентства, ймовірно, з метою подальшого використання зібраних матеріалів для дискредитації керівництва АРМА і роботи Національного агентства в цілому", - йдеться в повідомленні.

В агентстві запевняють, що про спланованість дискредитаційної акції свідчить її нібито серійний характер. На підставі цих фактів АРМА звернулося до правоохоронців з заявою про скоєння злочинів.

АРМА - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що формує та реалізує державну політику у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Створили його в листопаді 2015 року.

Агентство, зокрема, проводить аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшуку та управління активами. Також формує і веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальній справі.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Служба безпеки України спільно з британськими спецслужбами викрила міжнародне хакерське угруповання.

Також повідомлялося, що в Україні в середині січня на третину зменшилася кількість кібератак.