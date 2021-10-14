Невідома речовина і 10 тисяч гривень: у МВС розповіли, що знайшли в речах Полякова

Серед особистих речей загиблого народного депутата Антон Полякова було виявлено готівку в розмірі 10 000 гривень і 800 доларів США. Також були знайдені два зразки катетера з речовиною бурого кольору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна в ефірі "Україна 24".
За його даними, Поляков три години випивав у ресторані, а потім сів у машину чоловіка. Як виявилося, покійний парламентарій сам запропонував зустрітися "громадянину Д".
"За нашою інформацією, покійний зателефонував "громадянину Д", з яким перебував у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт", - сказав Євген Єнін.
За словами заступника міністра, коли Антон Поляков виходив з ресторану - візуально він виглядав абсолютно здоровим.
"Близько двох годин їздили Києвом. "Громадянин Д" викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою основною машиною. Потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову і пан Поляков пересів в іншу машину - машину таксиста", - уточнив Єнін.
У МВС також уточнили, питання про те, як метадон опинився в організмі Антона Полякова, на цей час опрацьовується слідством.
Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили правоохоронці за порушення ПДР. Поляков був без свідомості. "Швидка" не змогла його реанімувати.
Таксист повідомляв поліції, що підібрав Полякова на транспортній зупинці й в автомобілі нардепу стало погано.