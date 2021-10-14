ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Невідома речовина і 10 тисяч гривень: у МВС розповіли, що знайшли в речах Полякова

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 жовтня 2021 00:07
Невідома речовина і 10 тисяч гривень: у МВС розповіли, що знайшли в речах Полякова Фото: нардеп Антон Поляков (facebook.com/anton.polyakov.98)
Автор: Артур Родивилов

Серед особистих речей загиблого народного депутата Антон Полякова було виявлено готівку в розмірі 10 000 гривень і 800 доларів США. Також були знайдені два зразки катетера з речовиною бурого кольору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна в ефірі "Україна 24".

За його даними, Поляков три години випивав у ресторані, а потім сів у машину чоловіка. Як виявилося, покійний парламентарій сам запропонував зустрітися "громадянину Д".

"За нашою інформацією, покійний зателефонував "громадянину Д", з яким перебував у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт", - сказав Євген Єнін.

За словами заступника міністра, коли Антон Поляков виходив з ресторану - візуально він виглядав абсолютно здоровим.

"Близько двох годин їздили Києвом. "Громадянин Д" викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою основною машиною. Потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову і пан Поляков пересів в іншу машину - машину таксиста", - уточнив Єнін.

У МВС також уточнили, питання про те, як метадон опинився в організмі Антона Полякова, на цей час опрацьовується слідством.

Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили правоохоронці за порушення ПДР. Поляков був без свідомості. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Таксист повідомляв поліції, що підібрав Полякова на транспортній зупинці й в автомобілі нардепу стало погано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поляков
NEWS
В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Для кого: відповідь МОЗ
В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Для кого: відповідь МОЗ
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України