Невідома речовина і 10 тисяч гривень: у МВС розповіли, що знайшли в речах Полякова

Серед особистих речей загиблого народного депутата Антон Полякова було виявлено готівку в розмірі 10 000 гривень і 800 доларів США. Також були знайдені два зразки катетера з речовиною бурого кольору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна в ефірі "Україна 24" .

За його даними, Поляков три години випивав у ресторані, а потім сів у машину чоловіка. Як виявилося, покійний парламентарій сам запропонував зустрітися "громадянину Д".

"За нашою інформацією, покійний зателефонував "громадянину Д", з яким перебував у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт", - сказав Євген Єнін.

За словами заступника міністра, коли Антон Поляков виходив з ресторану - візуально він виглядав абсолютно здоровим.

"Близько двох годин їздили Києвом. "Громадянин Д" викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою основною машиною. Потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову і пан Поляков пересів в іншу машину - машину таксиста", - уточнив Єнін.

У МВС також уточнили, питання про те, як метадон опинився в організмі Антона Полякова, на цей час опрацьовується слідством.