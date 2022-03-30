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Невибіркові атаки Росії по Україні можуть прирівняти до військових злочинів, - ООН

Фото: Рада безпеки ООН (peacekeeping.un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Невибіркові атаки Росії по українській території заборонені міжнародним гуманітарним правом. Їх можуть прирівняти до військових злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявила на засіданні Ради ООН в Женеві Верховний комісар організації з прав людини Мішель Бачелет, зараз розслідуються 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів. За її словами, в українських містах від обстрілів і ракетних ударів постраждали лікарні, Системи водопостачання та адміністративні будівлі.

"Масове руйнування цивільних об'єктів і велика кількість жертв серед цивільного населення переконливо свідчать про те, що фундаментальні принципи розрізнення, пропорційності і обережності не дотримувалися в достатній мірі", - сказала вона.

Бачелет додав, що український народ переживає "справжній кошмар", викликаний російськими бомбардуваннями. Верховний комісар закликала Москву негайно припинити бойові дії і вивести свої війська з території України.

"Я закликаю Російську Федерацію прислухатися до чітких і рішучих закликів Генеральної Асамблеї і цієї Ради і негайно вжити заходів для виведення своїх військ з території України", - сказала вона.

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