Неголосование партии Порошенко за соглашение о недрах - попытка разрушить отношения с США, - эксперт

Решение партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко не поддерживать соглашение о недрах с США является ударом по национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий эксперта Петра Олещука.

Как известно, 8 мая Украина намерена ратифицировать важное соглашение о недрах с Соединенными Штатами, которое является ключевым для дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией. Однако, по словам эксперта, Порошенко открыто заявил, что его политическая сила не будет голосовать за эту ратификацию, чем сделал подарок Путину.

"Позиция Порошенко по соглашению о недрах - это настоящий подарок Путину ко дню победы. Он фактически посылает сигнал международному сообществу о том, что Украина якобы внутренне расколота и нестабильна. Порошенко уже не впервые ставит свои личные амбиции выше национальных интересов, в частности интересов сотрудничества с США", - отметил политический эксперт Петр Олещук.

Он подчеркнул, что подобная позиция несет значительные негативные последствия для Украины.

"Первое. Опасность для нашего государства - в сигнале, который через Порошенко идет наружу: "часть украинского политикума готова ставить под сомнение ключевые договоренности Украины". То есть здесь Порошенко четко работает в пользу РФ, чем окончательно демонстрирует, что подозрение ему в его госизмене - вполне закономерно. Второе. Отказ фракции "Евросолидарности" поддержать соглашение создает сигнал о якобы политической несогласованности внутри Украины. Это попытка подорвать доверие американских партнеров к нам как надежному союзнику", - подчеркнул Олещук.

Он также добавил, что Порошенко своими действиями дает аргументы врагам Украины. В частности - Путину, который десятилетиями пытается доказать Западу, что Украина якобы нестабильное и ненадежное государство.

Экспорт также отмечает, что изначально, когда обнародовали первый вариант соглашения от США, то депутаты от ЕС выступали за немедленное подписание соглашения без изменений.

"Депутаты от ЕС бегали по каналам с криками, что все надо подписывать немедленно "как есть". А после подписания соглашения их официальная позиция изменилась сразу на 180 градусов (хотя продолжают заниматься политической акробатикой, как раскритиковать соглашение с американцами, продолжая хвалить последних). Это ясно говорит о "принципиальности" этой позиции", - резюмирует Олещук.

Как сообщалось, Петр Порошенко во время конгресса Европейской народной партии публично приравнял президента США Дональда Трампа к Путину.