RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нафта стрімко дешевшає на світових ринках: як це вплине на ціну бензину в Україні

Фото: ціни на бензин Україні впадуть через здешевлення нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зниження ціни нафти на світових ринках зі 120 до 100 доларів вплине на вартість бензину в Україні. Для того, щоб на АЗС з’явилися нові цінники, знадобиться декілька тижнів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

"Нам варто очікувати, що ціни на нафтопродукти за рахунок котирувань нафти зменшаться", - зазначив експерт

За його словами, для того, щоб роздрібний ринок нафтопродуктів відреагував на здешевлення нафти, потрібно від двох тижнів до місяця. "Зниження цін на бензин в Україні може бути від 5% до 10% вже на початку серпня", - сказав Білявський.

Водночас він зауважив, що у другій половині липня - в серпні зросте попит на дизельне пальне з боку аграріїв. "Сподіваюсь, що не сильно вплине на ціни на бензин", - додав він.

Експерт Центру Разумкова розповів, що за розрахунками падіння вартості нафти на 20% спричиняє здешевлення нафтопродуктів на роздрібному ринку приблизно на 10%.

Як зазначив експерт, сьогодні Україна на 100% залежить від імпорту нафтопродуктів. "Я сподіваюсь, імпортозалежність буде подолана після нашої перемоги над Російською Федерацією", - сказав Білявський.

Нагадаємо, ціни на нафту марки Brent впали 7 липня нижче 100 доларів за барель.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин