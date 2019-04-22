Нафта різко подорожчала на планах США заборонити імпорт з Ірану

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 22 квітня, вперше за кілька місяців перевищила позначку 74 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на Brent о 10:45 за київським часом піднялася до 74,11 долара за барель. Це майже на 3% вище закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту впевнено зростають, оновлюючи максимуми 2019 року, на тлі повідомлень про те, що США мають намір оголосити про повну заборону на імпорт іранської нафти і пригрозити санкціями країнам, які не припинять її купівлю.

Передбачається, що держсекретар США Майк Помпео оголосить, що з 2 травня Вашингтон більше не буде звільняти від санкцій країни, які на даний момент імпортують іранську нафту або конденсат. У квітні обсяг експорту іранської нафти становив в середньому менше 1 мільйона барелів на день.

Нагадаємо, США повторно ввели санкції на експорт іранської нафти після того, як президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди 2015 року з Іраном.