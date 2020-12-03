Нафта росте на тлі відновлення переговорів ОПЕК+

Ціни на нафту в четвер, 3 грудня, виросли, оскільки члени група ОПЕК+ вирішили відновити переговори про продовження рекордного скорочення видобутку, встановленого під час першої хвилі пандемії COVID-19. Скорочення може бути продовжено до березня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent з поставкою в лютому зросла на 0,35%, до 48,42 доларів за барель до 10.10 за київським часом. Нафту марки WTI з постачанням в січні виросла на 0,15% до 45,35 доларів.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Росія відновлюють у четвер переговори для узгодження політики на 2021 рік після того, як попередні переговори не привели до компромісу щодо того, як боротися зі слабким попитом на нафту на тлі нової хвилі коронавірусу.

Очікувалося, що ОПЕК + збереже скорочення видобутку нафти на 7,7 млн барелів на добу, або 8% світових поставок, принаймні до березня 2021 року.

Але після того, як надії на швидке схвалення антивірусних вакцин спровокували зростання цін на нафту в кінці листопада, деякі виробники піддали сумніву необхідність посилення нафтової політики, яку підтримує лідер ОПЕК Саудівська Аравія.

"Будь-яка ознака того, що група з усіх сил намагається досягти угоди, може вплинути на ціни", - йдеться в заяві ANZ Research.

У середу Великобританія схвалила вакцину Pfizer Inc проти COVID-19, вийшовши вперед у глобальній гонці за запуск самої важливої програми масової вакцинації в історії.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту Brent і WTI зросли більш ніж на 20% в листопаді, що є самим сильним щомісячним приростом з травня. Цьому сприяли надії на те, що три багатообіцяючі вакцини можуть підтримати відновлення економіки і підвищити попит на паливо.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.