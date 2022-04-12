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Нафта дорожчає після заяви ОПЕК щодо російської нафти

Фото: ціни на нафту ростуть після заяви ОПЕК (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли у вівторок, 12 квітня, оскільки ОПЕК заявила, що поки неможливо компенсувати потенційні втрати поставок з Росії. Крім того, ослаблення Шанхаєм деяких обмежень, введених у зв'язку з COVID-19, знизило побоювання з приводу попиту в Китаї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 5,6%, до 103,99 доларів за барель, в той час як американська нафта марки WTI виросла на 5,4% до 99,41 доларів. Обидва контракти втратили близько 4% у понеділок.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) попередила, що буде неможливо замінити 7 млн барелів на добу експорту російської нафти і нафтопродуктів, втрачених у разі санкцій або добровільних дій.

Євросоюзу ще належить узгодити якесь ембарго на російську нафту, але деякі міністри закордонних справ заявили, що такий варіант обговорюється.

"Нафтовий ринок як і раніше вразливий для серйозного потрясіння, якщо проти російської енергетики будуть введені санкції, і цей ризик залишається в силі", - пише Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

У вівторок ОПЕК знизила свій прогноз видобутку рідких вуглеводнів в Росії на 530 тисяч барелів на добу на 2022 рік, але також знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту, пославшись на вплив вторгнення Росії в Україну, зростання інфляції в міру зростання цін на нафту і відродження варіанту коронавірусу Омікрон в Китаї.

Країни-члени МЕА планують випустити 240 мільйонів барелів протягом наступних шести місяців, починаючи з травня, щоб заспокоїти ринок.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Нафта