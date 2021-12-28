Нафта дорожчає через зниження побоювань через штам "Омікрон"

Нафта марки Brent подорожчала на 0,1%, до 78,67 доларів за барель. Нафта WTI піднялася на 0,2%, до 75,74 доларів за барель, дорожчаючи п'яту сесію поспіль.

"Занепокоєння з приводу Omicron у всьому світі слабшає, що викликає певний оптимізм щодо попиту... Очікується, що ціни будуть торгуватися з позитивним ухилом", - сказав Абхішек Чаухан, глава відділу сировинних товарів Swastika Investmart Ltd.

Як заявив у понеділок міністр охорони Здоров'я Великобританії Саджид Джавід, в стані не буде нових обмежень на COVID-19 до кінця 2021 року, оскільки Уряд очікує додаткових доказів того, чи зможе служба охорони здоров'я впоратися з високими показниками інфікування.

Тим не менш, потенціал зростання цін залишився обмеженим після того, як в неділю авіалінії США скасували понад 1300 рейсів, оскільки COVID-19 скоротив кількість доступних екіпажів, а кільком круїзним лайнерам довелося скасувати зупинки.

Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 50%, чому сприяло відновлення попиту і скорочення пропозиції Організацією країн-експортерів нафти і її союзниками (ОПЕК+).

"Обсяги невеликі через свята, і ринки вже переварили побоювання з приводу Omicron. Таким чином, основна увага буде приділена зустрічі ОПЕК+ 4 січня", - сказав Аджай Кедіа, директор Kedia Commodities.

Інвестори очікують зустрічі ОПЕК 4 січня, на якій альянс вирішить, чи продовжувати в лютому заплановане збільшення видобутку на 400 тис.барелів на день.



