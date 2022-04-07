RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нафта знову дорожчає після різкого обвалу

Фото: ціни на нафту ростуть 7 квітня після обвалу напередодні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту відіграли деякі втрати в четвер, 7 квітня. Напередодні нафта подешевшала більш ніж на 5% після того, як країни-споживачі оголосили про величезне вивільнення нафти з надзвичайних резервів, щоб компенсувати втрату поставок з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,3%, до 102,39 доларів за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 1,2%, до 97,41 доларів за барель.

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства погодилися вивільнити 60 мільйонів барелів понад 180 мільйонів барелів, оголошених Сполученими Штатами минулого тижня, щоб допомогти знизити ціни після вторгнення Росії в Україну.

Аналітики кажуть, що навіть після екстреного розкриття запасів нафти пропозиція залишалася обмеженою.

"Крім величезного вивільнення світових запасів, руйнування попиту і рецесія в даний час є єдиним механізмом зниження цін у світі, позбавленому буферних запасів", - сказав Стівен Іннес, Керуючий директор SPI Asset Management.

Аналітик National Australia Bank Баден Мур сказав, що останній випуск плюс скоординований випуск МЕА, оголошений 1 березня, відповідає 1 мільйону барелів на день додаткових поставок з травня до кінця 2022 року, що обмежить ціни в найближчій перспективі.

"Додаткова пропозиція знижує короткостроковий ризик зростання ринку і, ймовірно, дозволяє уникнути необхідності скорочення нафтопереробних заводів в найближчому майбутньому", - сказав Мур.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта