Нафта дорожчає, оскільки ЄС наблизився до Угоди про ембарго проти Росії

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,2%, до 114,94 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 1,2%, до 111,12 доларів за барель.

Новий міністр закордонних справ Франції заявила у вівторок, що вона з оптимізмом дивиться на те, що тих, хто все ще виступає проти нового пакету санкцій Європейського Союзу, що передбачає поетапну відмову від імпорту російської нафти, можна переконати, і що блок укладе угоду.

"Враховуючи діючі заборони на імпорт російської нафти в США і Великобританію, а також небажання нафтових компаній купувати навіть без формальних юридичних перешкод, самосанкції як і раніше викликають дефіцит пропозиції", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Зберігаючи тиск на російські поставки, представник адміністрації Джо Байдена у вівторок відправився в Індію, щоб поговорити з офіційними особами і керівниками приватного сектора про санкції США щодо Росії, повідомило Міністерство фінансів. Вашингтон прагне не допустити зростання закупівель Індією російської нафти.

Ситуація з постачанням сирої нафти погіршується, оскільки очікується, що поїздки у вихідні дні в США в день пам'яті будуть найбільш завантаженими за два роки, що призведе до зростання попиту на паливо, оскільки все більше водіїв планують відправитися в дорогу і позбутися обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, незважаючи на високі ціни на паливо.