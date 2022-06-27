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Нафта дорожчає перед обговоренням G7 нових санкцій проти Росії

Фото: ціни на нафту ростуть через нові санкції проти Росії (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту продовжили зростання в понеділок, 27 червня. На зустрічі лідерів країн Великої сімки (G7) в Німеччині можуть бути зроблені кроки проти російського експорту нафти і газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перспектива ще більшої нестачі пропозиції нависла над ринком, оскільки західні уряди шукають способи позбавити Росію можливості фінансувати її війну в Україні. Лідери G7 також обговорять відродження ядерної угоди з Іраном, що може призвести до збільшення експорту іранської нафти.

Джерела повідомили, що країни-виробники ОПЕК+, в яку входить Росія, швидше за все, будуть дотримуватися плану щодо прискореного збільшення видобутку нафти в серпні, коли вони зустрінуться в четвер.

На даний момент нагальні побоювання з приводу пропозиції переважують зростаючі побоювання з приводу можливості глобальної рецесії Після ряду невтішних економічних даних США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2%, до 113,34 доларів за барель після зростання на 2,8% в п'ятницю. Американська нафта марки WTI зросла на 0,1% до 107,73 доларів за барель після зростання на 3,2% на попередній сесії.

Обидва контракти показали своє друге тижневе зниження минулого тижня, так як підвищення процентних ставок в ключових економіках зміцнило долар і посилило побоювання з приводу рецесії. Тим не менш, ціни на нафту залишаються на рівні вище 100 доларів за барель.

Саміт G7 і нові санкції проти Росії

Очікується, що лідери G7, що почали зустріч у неділю, обговорять варіанти вирішення проблеми зростання цін на енергоносії і заміщення російського імпорту нафти і газу, а також подальших санкцій, що не посилюють інфляцію.

Ці заходи включають в себе можливе обмеження цін на експорт російської нафти, щоб зменшити доходи Москви і обмежити шкоду іншим економікам.

G7 також обговорить перспективу відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану після того, як глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу зустрівся з високопоставленими чиновниками в Тегерані, щоб спробувати розблокувати переговори, що зайшли в глухий кут, заявив у неділю офіційний представник французького президента.

Крім того, деякі лідери G7 наполягають на визнанні необхідності нового фінансування інвестицій у викопні види енергії, повідомили Reuters в неділю два джерела, оскільки європейські держави намагаються диверсифікувати поставки.

Нагадаємо, на початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій з поступовим ембарго на нафту з Росії.

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Нафта