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Нафта дорожчає через падіння видобутку в Росії

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Токіо, Середа 13 квітня 2022 08:11
Нафта дорожчає через падіння видобутку в Росії Фото: Нафта дорожчає через падіння видобутку в Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в середу, 13 квітня, через побоювання, що зниження видобутку через санкції Росії, другого за величиною експортера нафти в світі, скоротить поставки. Москва заявила, що мирні переговори з Україною зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,6% до 105,23 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI піднялися на 0,6%, до 101,20 доларів за барель. Обидва контракти зросли більш ніж на 6% на попередній сесії.

"Президент Росії Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною "зайшли в глухий кут", і в той же час припустив, що семитижневе вторгнення буде продовжено. Це підвищує ризик збереження ризику перебоїв з поставками на ринку нафти", - відзначають нафтові аналітики ANZ. у примітці.

Останні дані показали, що видобуток нафти і газового конденсату в Росії в понеділок впала нижче 10 млн барелів на добу, найнижчого рівня з липня 2020 року, оскільки санкції, введені багатьма країнами після вторгнення Росії в Україну, і логістичні обмеження перешкоджають торгівлі.

Міністр енергетики РФ Микола Шульгінов заявив, що країна готова продавати нафту і нафтопродукти "дружнім країнам в будь-якому ціновому діапазоні", додавши, що Москва зосереджена на забезпеченні продовження функціонування нафтової галузі.

Тим часом, з'являються повідомлення про часткове ослаблення деяких жорстких обмежень, введених в Китаї через COVID-19, допомогли розпалити бичачі настрої у деяких учасників ринку на цьому тижні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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