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Нафта дорожчає через нові санкції проти Росії

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Токіо, Середа 06 квітня 2022 08:14
Нафта дорожчає через нові санкції проти Росії Фото: ціни на нафту расту 6 квітня через нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на нафту в середу, 6 квітня, знову зросли. Загроза нових санкцій щодо Росії викликала побоювання з приводу пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3%, до 107 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,2%, до 102,85 доларів.

Сполучені Штати та їхні союзники в середу підготували нові санкції щодо Москви у зв'язку з вбивствами мирних жителів на півночі України, які президент Володимир Зеленський назвав "військовими злочинами", що вимагають пропорційного покарання

"Побоювання з приводу перебоїв з поставками знову зросли, оскільки США і Європа посилюють санкції проти Росії", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Пропоновані санкції ЄС, які повинні схвалити 27 країн-членів блоку, заборонять купувати російське вугілля і не дозволять російським судам заходити в порти ЄС. Великобританія також закликала країни G7 і НАТО узгодити графік поетапної відмови від імпорту нафти і газу з Росії.

Зростаючі побоювання щодо пропозиції стерли попереднє падіння цін через більш сильний Долар, який робить нафту дорожчою для власників інших валют, а також через несподіване збільшення запасів сирої нафти в США.

"Ціни на нафту, швидше за все, якийсь час залишаться на рівні близько 100 доларів за барель", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Тим часом держави-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) все ще обговорювали, скільки нафти вони разом випустять зі сховищ на ринки, повідомили Reuters три джерела, додавши, що оголошення очікується в найближчі дні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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