Нафта дорожчає на початку тижня: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,7%, до 91,95 доларів за барель після зростання на 0,5% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,5% до 85,50 доларів за барель.

Обидва контракти, які минулого тижня впали більш ніж на 1% через побоювання, що чергове підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою може сповільнити глобальне зростання, було підтримано слабшим доларом, який відірвався від багаторічних максимумів. Слабший долар США робить товари, номіновані в доларах, менш дорогими для власників інших валют.

"Над ринком все ще висить початок європейських санкцій щодо російської нафти. Оскільки на початку грудня постачання буту припинено, ринок навряд чи побачить швидку реакцію з боку американських виробників", - заявили у понеділок аналітики ANZ.

Незважаючи на питання про майбутнє світової економіки, виконавчий директор Kuwait Petroleum Corporation (KPC) заявив, що її клієнти, як і раніше, вимагають тих же обсягів без змін. Держава Перської затоки нині виробляє понад 2,8 млн барелів нафти на день відповідно до своєї квоти ОПЕК.

Сигналізуючи про збільшення постачання зі Сполучених Штатів, американські енергетичні компанії вперше за три тижні додали минулого тижня нафтові та газові бурові установки.