Нафта дорожчає на тлі припинення Росією поставок газу до Польщі

Ціни на нафту продовжили зростання в середу, 27 квітня, на тлі геополітичної напруженості. Росія припинила постачання газу до Польщі, в той час як надії на економічне стимулювання з боку Китаю підтримали перспективи попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,4% до 105,43 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 0,1%, до 101,82 доларів за барель.

Ціни на нафту зросли у вівторок приблизно на 3% в умовах волатильної торгівлі, оскільки ринок розривається між побоюваннями з приводу попиту і пропозиції у зв'язку з перебоями у видобутку нафти і газу в Росії і погіршенням перспектив світової економіки.

"Ринок стає все більш нестабільним і залежить від подій. Енергетична безпека в усьому світі стає все більш вразливою, а вразлива безпека зазвичай обходиться дорожче",- сказав Хоуі Лі, економіст сінгапурського банку OCBC.

Росія припинила постачання газу до Польщі в середу у зв'язку з серйозною ескалацією конфлікту Росії із Заходом після вторгнення на Україну.

В результаті цього ф'ючерси на дизельне паливо з наднизьким вмістом сірки на NYMEX виросли у вівторок більш ніж на 9% і досягли рекордної позначки в 4,47 долара за галон.

"Нафта підтримується за рахунок ескалації геополітичної напруженості. Скорочення газових потоків - не новина, але це час, коли Росія перекриє газові потоки, коли знову вирують стагфляційні страхи", - зазначає Стівен Іннес з SPI Asset Management.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив у вівторок, що Азія стикається з" стагфляційною " перспективою через війну Росії проти України, різке зростання цін на сировинні товари і уповільнення зростання в Китаї, що створює значну невизначеність.

Центральний банк Китаю заявив у вівторок, що посилить розумну підтримку грошово-кредитної політики своїй економіці, оскільки Пекін прагне викорінити зароджується спалах COVID-19 в столиці.