Нафта дорожчає на тлі нових санкцій проти Росії

Ф'ючерси на нафту продовжили зростання у вівторок, 5 квітня, оскільки США і Європа запланували нові санкції, щоб покарати Москву за військові злочини російських військ в Україні. Це посилило побоювання з приводу перебоїв з поставками, в той час як переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,1%, до 108,73 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 1,2%, до 104,53 доларів.

Світові ф'ючерси на нафту виросли більш ніж на 3% в понеділок через загрозу введення нових санкцій щодо Росії у зв'язку з вбивствами мирних жителів на Україні і після паузи у Відні на переговорах з відновлення ядерної угоди з Іраном, яка може вивести на ринок більше іранських барелів.

"Геополітична напруженість, швидше за все, буде підтримувати зростання цін на нафту в найближчі дні, незважаючи на зусилля, зроблені США і їх союзниками", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets APAC & Canada, маючи на увазі скоординований випуск нафти країнами-споживачами.

"У довгостроковій перспективі ціни на нафту можуть продовжити висхідний імпульс через дефіцит пропозиції і вимог хеджування для протидії високій інфляції".

Консультаційна компанія Wood Mackenzie в понеділок підрахувала, що країни ЄС і країни з розвиненою економікою, включаючи Японію і Південну Корею, можуть "обміняти" близько 650 000 барелів на день російської сирої нафти на аналогічні сорти і обсяги. В основному це будуть поставки з Близького Сходу, які зазвичай закуповуються Китаєм і Індією.

Індійська державна компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. придбала 1 мільйон барелів російської нафти Urals для відвантаження в травні, що стало рідкісним кроком, обумовленим запропонованою великою знижкою.

"Глобальна торгівля сирою нафтою буде перебалансована за рахунок" обміну сирою нафтою "між" самосанкційними "країнами з розвиненою економікою і ринками, що розвиваються" — - сказав Алекс Сан, керуючий консультант Wood Mackenzie, зазначивши, що великий дисконт на російську нафту марки Urals створив можливість для покупки для Китаю, щоб поповнити скорочуються стратегічні резерви.