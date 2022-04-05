ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нафта дорожчає на тлі нових санкцій проти Росії

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 05 квітня 2022 08:28
Нафта дорожчає на тлі нових санкцій проти Росії Фото: ціни на нафту ростуть 5 квітня через нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ф'ючерси на нафту продовжили зростання у вівторок, 5 квітня, оскільки США і Європа запланували нові санкції, щоб покарати Москву за військові злочини російських військ в Україні. Це посилило побоювання з приводу перебоїв з поставками, в той час як переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,1%, до 108,73 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 1,2%, до 104,53 доларів.

Світові ф'ючерси на нафту виросли більш ніж на 3% в понеділок через загрозу введення нових санкцій щодо Росії у зв'язку з вбивствами мирних жителів на Україні і після паузи у Відні на переговорах з відновлення ядерної угоди з Іраном, яка може вивести на ринок більше іранських барелів.

"Геополітична напруженість, швидше за все, буде підтримувати зростання цін на нафту в найближчі дні, незважаючи на зусилля, зроблені США і їх союзниками", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets APAC & Canada, маючи на увазі скоординований випуск нафти країнами-споживачами.

"У довгостроковій перспективі ціни на нафту можуть продовжити висхідний імпульс через дефіцит пропозиції і вимог хеджування для протидії високій інфляції".

Консультаційна компанія Wood Mackenzie в понеділок підрахувала, що країни ЄС і країни з розвиненою економікою, включаючи Японію і Південну Корею, можуть "обміняти" близько 650 000 барелів на день російської сирої нафти на аналогічні сорти і обсяги. В основному це будуть поставки з Близького Сходу, які зазвичай закуповуються Китаєм і Індією.

Індійська державна компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. придбала 1 мільйон барелів російської нафти Urals для відвантаження в травні, що стало рідкісним кроком, обумовленим запропонованою великою знижкою.

"Глобальна торгівля сирою нафтою буде перебалансована за рахунок" обміну сирою нафтою "між" самосанкційними "країнами з розвиненою економікою і ринками, що розвиваються" — - сказав Алекс Сан, керуючий консультант Wood Mackenzie, зазначивши, що великий дисконт на російську нафту марки Urals створив можливість для покупки для Китаю, щоб поповнити скорочуються стратегічні резерви.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл