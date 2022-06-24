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Нафта знову дорожчає: що стало причиною

Фото: ціни на нафту трохи виросли 24 червня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нафта в п'ятницю, 24 червня, торгується з незначним підвищенням. Ринок врівноважує побоювання з приводу уповільнення попиту через зниження економічної активності в США і невизначеністю пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,01% до 110,06 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки WTI виросли на 0,24% до 104,52 долара за барель. На попередній сесії ціни впали приблизно на 1,5%.

Індекс ділової активності в обробній промисловості і сфері послуг США виявився значно нижче очікувань, поряд з падінням даних по виробництву в Німеччині, сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

"У цих умовах більш високі ціни на сиру нафту стануть надчутливими до будь-якого передбачуваного чи іншого збільшення поставок", - сказав Іннес, зазначивши ознаки впливу скорочення російської нафти на нафтовий комплекс і посилення тиску на ОПЕК з метою збільшення видобутку.

Джерела повідомили, що ОПЕК і союзні країни-виробники, швидше за все, будуть дотримуватися плану прискореного збільшення видобутку в серпні в надії на зниження цін на нафту і зниження інфляції, оскільки президент США Джо Байден планує відвідати Саудівську Аравію.

Група ОПЕК+ домовилася на своєму останньому засіданні 2 червня збільшити видобуток на 648 тисяч барелів на добу в липні, або на 7% від світового попиту, і на такий же обсяг же суму в серпні в порівнянні з початковим планом по збільшенню видобутку на 432 тисяч барелів на добу.

Група намагалася досягти щомісячних цілей збільшення через недоінвестування в нафтові родовища деякими членами ОПЕК і, останнім часом, втрат у видобутку в Росії.

Нагадавши, ціни на нафту 23 червня продовжили знижуватися, впавши більш ніж на 2%. Інвестори переглянули оцінки ризиків рецесії і попиту на паливо на тлі підвищення процентних ставок в основних економіках.

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Нафта