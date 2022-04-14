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Нафта знову дешевшає після різкого зростання на початку тижня

Фото: ціни на нафту знижуються 14 квітня після різкого зростання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в четвер, 14 квітня, після різкого зростання в першій половині тижня. Трейдери оцінили більший, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США на тлі скорочення світової пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,4%, до 108,33 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали 0,7%, до 103,56 доларів за барель.

"Зростання попиту починає сповільнюватися, і картина другої половини року виглядає все більш похмурою", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Тим не менш, нафтовий комплекс в значній мірі зосереджений на короткостроковій перспективі, і побоювання з приводу нестачі пропозиції витісняють цю точку зору, сказала вона.

Міжнародне енергетичне агентство в середу попередило, що з травня через санкції або добровільне ембарго може бути зупинено приблизно 3 мільйони барелів на день видобутку російської нафти.

У той же час великі світові трейдери також планують скоротити в травні закупівлі нафти і палива у російських державних нафтових компаній.

Незважаючи на сигнали про те, що глобальні перебої з поставками збережуться, запаси нафти в США минулого тижня виросли більш ніж на 9 млн барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США, частково завдяки викидам з національних стратегічних резервів.

"Ціни на нафту вище рівня 100 доларів виглядають дуже комфортно, оскільки попит в США і Китаї, схоже, рухається в правильному напрямку", - написав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

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Нафта