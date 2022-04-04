Нафта дешевшає після рішення про відкриття стратегічних резервів країн-споживачів

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3%, до 104,7 доларів за барель, в той час як американська нафта марки WTI виросла на 0,2% 99,5 доларів за барель.

Російська нафтова промисловість постраждала від західних санкцій і відмови покупців після вторгнення Росії в Україну. Оцінки втрат російської нафти коливаються від 1 до 3 мільйонів барелів на добу.

Ціни на нафту впали приблизно на 13% минулого тижня після того, як президент США Джо Байден оголосив про продаж до 1 млн барелів на добу зі стратегічного нафтового резерву США (SPR) протягом шести місяців, починаючи з травня. Байден сказав, що випуск, третій за останні шість місяців, послужить мостом, поки виробники США не зможуть збільшити виробництво і збалансувати пропозицію з попитом.

Міністерство енергетики США офіційно оголосило про продаж нафти з запасів на випадок надзвичайних обставин, в той час як члени Міжнародного енергетичного агентства також погодилися випустити більше нафти в п'ятницю. МЕА заявило, що обсяг буде оприлюднений на цьому тижні.

"Спільні зусилля США і їх союзників можуть тимчасово збалансувати дефіцит пропозиції в 2022 році, але це може не стати довгостроковим рішенням", - відзначає Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets APAC & Canada.