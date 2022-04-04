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Нафта дешевшає після рішення про відкриття стратегічних резервів країн-споживачів

Фото: ціни на нафту знижуються 4 квітня після рішення США відкрити резерви (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в понеділок, 4 квітня, хоча побоювання з приводу нестачі пропозиції зберігаються. Інвестори очікують вивільнення величезних обсягів зі стратегічних резервів країн-споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3%, до 104,7 доларів за барель, в той час як американська нафта марки WTI виросла на 0,2% 99,5 доларів за барель.

Російська нафтова промисловість постраждала від західних санкцій і відмови покупців після вторгнення Росії в Україну. Оцінки втрат російської нафти коливаються від 1 до 3 мільйонів барелів на добу.

Ціни на нафту впали приблизно на 13% минулого тижня після того, як президент США Джо Байден оголосив про продаж до 1 млн барелів на добу зі стратегічного нафтового резерву США (SPR) протягом шести місяців, починаючи з травня. Байден сказав, що випуск, третій за останні шість місяців, послужить мостом, поки виробники США не зможуть збільшити виробництво і збалансувати пропозицію з попитом.

Міністерство енергетики США офіційно оголосило про продаж нафти з запасів на випадок надзвичайних обставин, в той час як члени Міжнародного енергетичного агентства також погодилися випустити більше нафти в п'ятницю. МЕА заявило, що обсяг буде оприлюднений на цьому тижні.

"Спільні зусилля США і їх союзників можуть тимчасово збалансувати дефіцит пропозиції в 2022 році, але це може не стати довгостроковим рішенням", - відзначає Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets APAC & Canada.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Нафта