Нафта дешевшає після заклику адміністрації Байдена до ОПЕК збільшити видобуток

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2%, до 71,27 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,3%, до 69,02 доларів.

У середу адміністрація Байдена закликала організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників (ОПЕК+), збільшити видобуток нафти, щоб впоратися із зростанням цін на бензин, який вони вважають загрозою для відновлення світової економіки.

У липні ОПЕК погодилася збільшувати видобуток щомісяця на 400 тис.барелів на добу в порівнянні з попереднім місяцем, починаючи з серпня, до тих пір, поки залишилися рекордні скорочення на 10 млн барелів на добу, близько 10% світового попиту, зроблені в 2020 році, не будуть скасовані.

Тим не менш, все ще існують побоювання, що цього збільшення буде недостатньо для задоволення попиту, оскільки США і Європа послаблюють свої обмеження на пересування, введені через коронавірус.

"Адміністрація Байдена заявила, що нещодавно узгоджене збільшення виробництва не повністю компенсує попередні скорочення виробництва, введені під час пандемії», - йдеться в повідомленні ANZ.

Пізніше Білий дім заявив, що його контакти з ОПЕК + продовжуються і націлені на довгострокову участь, не обов'язково на негайну реакцію.