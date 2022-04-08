Нафта дешевшає через відкриття країнами-споживачами стратегічних запасів

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,6%, до 100,03 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI втратили 0,4% до 95,67 долара за барель.

Аналітики кажуть, що екстрений викид нафти, що становить близько 1 мільйона барелів на день з травня до кінця року, може обмежити зростання цін у короткостроковій перспективі, але не повністю покриє втрачені обсяги, якщо більше країн введуть санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

"Незважаючи на те, що це найбільший викид з моменту створення запасів в 1980 році, він не зможе в кінцевому підсумку змінити основні принципи ринку нафти. Ймовірно, це затримає подальше збільшення видобутку у ключових виробників", - відзначають аналітики ANZ Research.

У той же час розгляд Європейським Союзом заборони на російську нафту після його плану ввести ембарго на російське вугілля обмежить будь-яке падіння цін на нафту в найближчій перспективі.

"З точки зору громадської думки на Брюссель наростає тиск з метою змусити його діяти, і якщо цей клапан тиску лопне і ЄС накладе санкції на російську нафту, ми можемо побачити нафту марки Brent за ціною 120 доларів в одну мить", - сказав Стівен Іннес, керуючий директор SPI Asset Management.