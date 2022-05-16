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Нафта дешевшає, незважаючи на підготовлюване ембарго ЄС проти Росії

Фото: ціни на нафту знижуються 16 травня, незважаючи на ембарго ЄС (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в понеділок, 16 травня, так як інвестори отримали прибуток від зростання на попередній сесії. Зниження спостерігається на тлі побоювань пропозиції, оскільки Європейський союз готує заборону на імпорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,5% до 109,89 доларів, у той час як ф'ючерси на американську WTI впали на 1,4%, до 108,94 доларів за барель.

Обидва контракти минулої п'ятниці підскочили приблизно на 4%, при цьому WTI досягла найвищого рівня з 28 березня на рівні 111,71 долара.

"Інвестори отримали прибуток після різкого зростання минулої п'ятниці", - сказав Наохіро Ніімура, партнер Market risk Advisory.

Тим не менш, із запланованою забороною ЄС на російську нафту і повільним зростанням видобутку ОПЕК, очікується, що ціни на нафту залишаться близькими до поточних рівнів близько 110 доларів за барель, поки вони не знизяться в кінці цього року через ослаблення світового попиту, - сказав він.

Європейський союз має намір узгодити поетапне ембарго на російську нафту у цьому місяці, незважаючи на побоювання щодо поставок до Східної Європи, заявили в п'ятницю дипломати і офіційні особи, відкидаючи пропозиції про затримку або пом'якшення пропозицій.

Минулого тижня Москва ввела обмеження щодо кількох європейських енергетичних компаній, що викликало побоювання з приводу поставок.

Посилює тиск те, що в квітні Китай переробив на 11% менше сирої нафти, ніж роком раніше, при цьому денна продуктивність впала до найнижчого рівня з березня 2020 року, оскільки нафтопереробні заводи скоротили обсяги виробництва через зниження попиту через широкомасштабні обмеження, пов'язані з COVID-19.

Тим часом ф'ючерси на бензин в США знову встановили історичний максимум в понеділок, оскільки скорочення запасів викликало побоювання з приводу поставок.

"Ціни на нафту залишаться оптимістичними, особливо короткострокові контракти WTI, оскільки ціни на бензин в США продовжують зростати на тлі зниження імпорту нафтопродуктів з Європи", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities.

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Нафта