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Нафта дешевшає на початку тижня: що впливає на світові ціни

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 08:51
Нафта дешевшає на початку тижня: що впливає на світові ціни Фото: нафта дешевшає в очікуванні підвищення ставок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки перспективи світового попиту на паливо були затьмарені обмеженнями COVID-19 в Китаї і потенціалом подальшого підвищення процентних ставок в США і Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,4% до 91,56 доларів за барель після зростання на 4,1% у п'ятницю. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,5% до 85,45 доларів за барель після зростання на 3,9% на попередній сесії.

Минулого тижня ціни практично не змінилися, оскільки ефект від номінального скорочення поставок ОПЕК+ був нівельований триваючими блокуваннями в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти.

Попит на нафту в Китаї може скоротитися вперше за два десятиліття в цьому році, оскільки політика Пекіна по боротьбі з COVID - 19 змушує людей залишатися вдома під час свят і знижує споживання палива.

"Здається, що загальні негативні моменти переважують позитивні", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG, додавши, що в поле зору може бути відмітка в 85 доларів за нафту марки Brent.

Тим часом, Європейський центральний банк і Федеральна резервна система готові ще більше підвищити процентні ставки для боротьби з інфляцією, що може підняти вартість долара США по відношенню до інших валют і зробити номіновану в доларах нафту дорожчою для інвесторів.

"Побоювання з боку попиту були пов'язані з впливом підвищення процентних ставок на боротьбу з інфляцією і Політикою Китаю по боротьбі з COVID-19", - написав аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Тим не менш, світові ціни на нафту можуть відновитися до кінця року - очікується, що пропозиція ще більше скоротиться, коли 5 грудня набуде чинності ембарго Європейського Союзу на російську нафту.

"Велика сімка" встановить верхню межу цін на російську нафту, щоб обмежити прибуткові доходи Росії від експорту нафти після її вторгнення в Україну, і планує вжити заходів, щоб нафта як і раніше могла надходити в країни, що розвиваються.

Нагадаємо, заборона на перевезення морем російської нафти вартістю вище певної стелі набуде чинності 5 грудня 2022 року. Заборона щодо нафтопродуктів - з 5 лютого 2023 року.

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