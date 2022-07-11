Нафта дешевшає на початку тижня: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,8%, до 106,20 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI подешевшали на 1%, до 103,75 доларів.

Побоювання рецесії

Обидва контракти продемонстрували тижневе зниження минулого тижня, так як на ринку переважали побоювання, що підвищення процентних ставок для стримування інфляції викличе рецесію і знизить попит на нафту.

"Чисті позиції на покупку по ф'ючерсах на нафту WTI в даний час знаходяться на найнижчому рівні з березня 2020 року, коли попит звалився на тлі спалаху COVID-19. І це незважаючи на зберігаються ознаки напруженості", - відзначають аналітики ANZ Research.

Дані за 10 липня про випадки COVID-19 в Китаї показали, що їх кількість зросла в порівнянні з попереднім днем. Зберігаються побоювання з приводу можливості більш широких блокувань після того, як в Шанхаї був виявлений новий підваріант Omicron.

Зупинка Nord Stream

Що стосується пропозиції, то ринок як і раніше стурбований планами західних країн обмежити ціни на російську нафту.

Ще одним ключовим фактором, на який звертатимуть увагу трейдери, є технічний ремонт газопроводу "Північний потік-1", по якому російський газ надходить до Німеччини, який повинен пройти з 11 по 21 липня. Уряди, ринки і компанії стурбовані тим, що зупинка може бути продовжена через російське вторгнення в Україну.

"Зараз велика проблема для ринків - забудьте заголовки про COVID і Байдена - буде полягати в тому, чи повернеться Nord Stream в лад знову", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

За його словами, якщо трубопровід не відновить роботу, як було заплановано, 22 липня, це може призвести до падіння попиту на газ в Європі, що спровокує економічний спад і призведе до зниження попиту на нафту і стагфляції.

Також залишаються питання про те, як довго ще сира нафта буде надходити з Казахстану через Каспійський трубопровідний Консорціум (КТК).

Поставки тривають і досі по трубопроводу, по якому проходить близько 1% світової нафти, навіть після того, як минулого тижня російський суд наказав призупинити роботу.