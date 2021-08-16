Нафта дешевшає на тлі нових спалахів COVID-19 у всьому світі

Нафта марки Brent подешевшала на 1,3%, до 69,69 доларів за барель, нафта WTI подешевшала на 1,4%, до 67,47 доларів за барель.

Згідно з даними, в липні зростання виробництва і роздрібних продажів в Китаї різко сповільнилося, не виправдавши очікувань, оскільки нові спалахи COVID - 19 і повені призвели до порушення ділової активності.

"Слабкість нафтових ф'ючерсів... ймовірно, викликана слабшими, ніж очікувалося, даними про зростання з Китаю, який є основним споживачем нафти", - сказав Кельвін Вонг, аналітик ринку CMC Markets в Сінгапурі.

Переробка сирої нафти в Китаї минулого місяця також впала до найнижчого денного рівня з травня 2020 року, оскільки незалежні нафтопереробники скорочують виробництво на тлі посилення квот, збільшення запасів і падіння прибутку. Китай - найбільший у світі імпортер нафти.

У Японії, четвертому за величиною імпортері сирої нафти у світі, багато аналітиків очікують помірного економічного зростання в поточному кварталі, оскільки стан надзвичайних обмежень, спрямованих на боротьбу з рекордними випадками інфекцій, позначається на витратах домашніх господарств.

"Ми очікуємо, що зростання (ВВП Японії) залишиться під тиском в третьому кварталі, оскільки витрати і виробництво продовжують коливатися на тлі збоїв, викликаних пандемією", - повідомляє Moody's.

Міжнародне енергетичне агентство в четвер заявило, що зростання попиту на сиру нафту змінило курс у липні і, як очікується, зростатиме більш повільними темпами протягом решти 2021 року через різке збільшення кількості випадків зараження COVID-19, викликаного штамом Delta.