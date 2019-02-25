Нафта Brent впала за день більш ніж на 3%

Котирування ф'ючерсів на нафту марки Brent в понеділок втратили більше 3%

Цена апрельских фьючерсов нефти марки Brent снизилась и составила 64,7 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ICE.

Котировки фьючерсов нефти марки Brent в понедельник потеряли более 3%, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на минимуме падали до отметки 64,7 долларов за баррель.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал текущий уровень мировых цен на нефть, а также дал рекомендации Организации стран - экспортеров нефти, которая предпринимает меры для роста цены.

Американский президент считает, что цены на нефть становятся слишком высокими. Он посоветовал ОПЕК расслабиться, поскольку хрупкий мир не справится с повышением цен. При этом цена нефти марки Brent после заявления Трампа упала до 66 долларов за баррель, что 1,5 доллара ниже, чем на торгах днем ранее.

В декабре 2018 года ОПЕК и ряд других стран, включая Россию, договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки начиная с января. На долю стран ОПЕК в этом сокращении приходятся 800 тыс. баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе 2019 года добыча нефти ОПЕК снизилась на 797 тонн в сутки до среднего уровня в 30,81 млн баррелей в сутки.