Неефективні проти "Омікрона": ВООЗ рекомендує скасувати заборони на міжнародні поїздки

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки. Як зазначили у ВООЗ, ці заходи неефективні проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

"Скасувати або послабити заборони на міжнародні перевезення, оскільки вони не приносять користь і продовжують сприяти економічному і соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці", - йдеться в заяві.

У ВООЗ відзначили неефективність заборони на міжнародні перевезення в якості заходу боротьби з поширенням штаму "Омікрон". В організації вказали, що вимога до пасажирів носити маски, надавати результати тестів на коронавірус або сертифікати про вакцинацію, а також відправляти на карантин прибувають в країну, повинні бути засновані на оцінці ризику і не створювати фінансовий тягар для подорожуючих.