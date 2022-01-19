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Неефективні проти "Омікрона": ВООЗ рекомендує скасувати заборони на міжнародні поїздки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки. Як зазначили у ВООЗ, ці заходи неефективні проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

"Скасувати або послабити заборони на міжнародні перевезення, оскільки вони не приносять користь і продовжують сприяти економічному і соціальному стресу, з яким стикаються держави-учасниці", - йдеться в заяві.

У ВООЗ відзначили неефективність заборони на міжнародні перевезення в якості заходу боротьби з поширенням штаму "Омікрон". В організації вказали, що вимога до пасажирів носити маски, надавати результати тестів на коронавірус або сертифікати про вакцинацію, а також відправляти на карантин прибувають в країну, повинні бути засновані на оцінці ризику і не створювати фінансовий тягар для подорожуючих.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що коронавірус в країні скоро почнуть вважати звичайною застудою.

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ВООЗКоронавірусОмикрон