Недружній прийом. "Шахтар" поступився на виїзді "Шерифу" в ЛЧ

"Шахтар" з перших хвилин намагався взяти м'яч під контроль. При цьому гравці "Шерифа" на перших хвилинах досить високо пресингували, через що "гірникам" було досить непросто. А вже на 16-й хвилині одна з швидких контратак молдавського клубу завершилася голом. Тете обрізався в центрі поля, Крістіано протягнув м'яч по флангу і навісив у штрафну "гірників". Траоре випередив Ісмаїлі і пробив з літа в падінні над головою П'ятова - 1:0.

Через ще кілька хвилин "гірники" мало не привезли собі ще один гол. П'ятов біля свого штрафного віддав неточну передачу, але Яхшибоєва пробити як слід не зміг.

Гравці "Шахтаря" від такого темпу клубу з Тирасполя виглядали трохи розгублено і змогли налагодити гру ближче до кінця тайму. У другій половині, здавалося, "гірники" таки зможуть зрівняти - свої моменти упустили Марлос, Педріньо і Марлон. Але мало не перша атака у другій 45-хвилинка "Шерифа" завершилася другим голом. Знову Крістіано подав з флангу, а Янсане головою відправив м'яч у сітку - 2:0.

До кінця матчу "гірники" продовжували тотально більше володіти м'ячем і атакувати, але відіграти хоча б один гол так і не змогли. У підсумку "Шериф" здобув перемогу в дебютному матчі групової стадії Ліги чемпіонів в історії.

Відзначимо, крім "Шерифа" в групі з "Шахтарем" грають "Реал" і "Інтер". Їх очне протистояння відбудеться сьогодні о 22:00.

"ШЕРИФ" - "ШАХТАР" 2:0

А. Траоре, 16, Янсане, 62

"Шериф": Атанасіадіс - Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано - Тілль, Аддо - А. Траоре, Коловос (Янсане, 55), Кастеньєда - Яхшибоєв (Бруно, 67)

"Шахтар": П'ятов - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі - Антоніо (Патрік, 65), Майкон - Тете (Марлос, 46), Педріньо, Фернандо (Мудрик, 65) - Л. Траоре