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Недовіра та байдужість: українці описали ставлення до влади

Київ, Четвер 17 вересня 2020 11:28
Недовіра та байдужість: українці описали ставлення до влади
Фото: Володимир Зеленський у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ненависть до чинної влади відчувають тільки 5% українців

У вересні 2020 року у ставленні до влади більшості українців переважають негативні оцінки. Лише трохи більше чверті респондентів підтримують діючу владу.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, недовіру до влади висловлюють 44% респондентів, байдужість - 23%, ненависть - 5%. Заявили про підтримку влади 16% опитаних, а 12% відчувають повагу.

Недовіра та байдужість: українці описали ставлення до влади

Усі вищі посадові особи - президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної ради Дмитро Разумков - станом на вересень 2020 має негативний баланс оцінок діяльності, а з квітня 2020 і стійку тенденцію зростання негативних і скорочення позитивних оцінок діяльності.

Діяльність Зеленського позитивно оцінюють 39% українців, негативно - 53%. Діяльність Шмигаля позитивно оцінюють 21% українців, негативно - 64%. Діяльність Разумкова позитивно оцінюють 27% українців, негативно - 57%.

Недовіра та байдужість: українці описали ставлення до влади

Опитування проведене компанією Research & Branding Group 5-15 вересня 2020 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка вибірки: не більше 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям і тим структурам, що забезпечують оборону країни та безпеку. Всім іншим інститутам висловлюється недовіра частіше, ніж довіра.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку вересня 2020 року найбільше серед органів центральної влади українці незадоволені роботою Кабінету міністрів (73%) та Верховної ради (76%).

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