Несоблюдение санкций против Ирана и КНДР ослабило давление на Россию, - Власюк
Несоблюдение санкционных ограничений по Ирану и Северной Корее негативно повлияли на результаты санкций против России.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.
"Если смотреть правде в глаза, Украина столкнулась с последствиями несоблюдения санкционных ограничений против Ирана и Северной Кореи, в том числе", - отметил он.
Эти две страны, в отношении которых действуют санкции, наложенные ранее, могут помочь РФ в преодолении санкционных последствий.
Поэтому, эффект от санкций не такой, на который были надежды.
"Все оказалось гораздо сложнее, чем хотелось (по достижению последствий санкций против РФ, - ред.), во всех смыслах", - отметил Власюк.
Кроме этого, была недооценка устойчивости российской экономики и готовность россиян терпеть проблемы, которые стали последствиями санкций.
Но, по его мнению, несмотря на это, эффект от ограничений для агрессора все же ощутимы.
"Чем технологичнее и сложнее сектор, тем больше разрушительных последствий он претерпел от санкций. Авиастроение вышло в ноль... Машиностроения тоже почти нет. Единственное, что они сейчас делают, так это собирают китайские автомобили. Деревообрабатывающая промышленность из-за закрытия рынков Европы почти в ноль. Это то, что серьезно пострадало", - сказал Власюк.
Санкции против России
Во время встречи стран G7 было единодушно признано, что Россия является главным препятствием на пути к миру в Украине.
В то же время Соединенные Штаты объявили о расследовании, направленном на российских клиентов в крупнейшем банке Швейцарии. Эта инициатива связана с изменениями после приобретения Credit Suisse, что усилило надзор за одним из ведущих в мире управляющих активами.
Великобритания тем временем анонсировала введение крупнейшего пакета санкций, который имеет целью ударить по российскому "теневому флоту" нефтяных танкеров.
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