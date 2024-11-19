Несоблюдение санкций против Ирана и КНДР ослабило давление на Россию, - Власюк

Несоблюдение санкционных ограничений по Ирану и Северной Корее негативно повлияли на результаты санкций против России.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

"Если смотреть правде в глаза, Украина столкнулась с последствиями несоблюдения санкционных ограничений против Ирана и Северной Кореи, в том числе", - отметил он.

Эти две страны, в отношении которых действуют санкции, наложенные ранее, могут помочь РФ в преодолении санкционных последствий.

Поэтому, эффект от санкций не такой, на который были надежды.

"Все оказалось гораздо сложнее, чем хотелось (по достижению последствий санкций против РФ, - ред.), во всех смыслах", - отметил Власюк.

Кроме этого, была недооценка устойчивости российской экономики и готовность россиян терпеть проблемы, которые стали последствиями санкций.

Но, по его мнению, несмотря на это, эффект от ограничений для агрессора все же ощутимы.

"Чем технологичнее и сложнее сектор, тем больше разрушительных последствий он претерпел от санкций. Авиастроение вышло в ноль... Машиностроения тоже почти нет. Единственное, что они сейчас делают, так это собирают китайские автомобили. Деревообрабатывающая промышленность из-за закрытия рынков Европы почти в ноль. Это то, что серьезно пострадало", - сказал Власюк.