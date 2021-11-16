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Недостатньо жорсткі. Байден тричі за рік відхилив пакет санкцій проти Росії, - Politico

Автор: Сергій Пишкін

Президент США Джо Байден на початку року тричі відхиляв запропоновані Радою національної безпеки санкції проти Росії. Він вважав їх "недостатньо жорсткими".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Один із колишніх офіційних осіб США відзначив, що президент не бажав "карати" росіян санкціями, або ж завдавати їм шкоди. Водночас Байден хотів, аби обмеження були достатньо продуманими й розумними, аби змусити Кремль змінити свою поведінку.

Раніше президент виступав за жорстку лінію з Володимиром Путіним, однак нещодавнє рішення пом’якшити свою позицію через запуск "Північного потоку-2", може свідчити про те, що лідери країн дійшли до певного компромісу у відносинах.

Втім, Вашингтон може знову переглянути відносини з Кремлем, якщо Росія розпочне нову агресію проти України.

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