За тиждень зареєстровано низку кібератак на сайт НАБУ

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

З 4 по 11 листопада було зафіксовано та заблоковано 14 DDoS-атак. Більшість з них була здійснена на веб-ресурси Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Загалом зафіксували 1 594 221 підозрілих подій, що на 21% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (92%) та застосування нестандартних протоколів (7%).

"Також зафіксовано і заблоковано 14 DDoS-атак (переважна більшість - на вебресурси НАБУ)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сайт Уповноваженого Верховної ради з прав людини залишається заблокованим через хакерські атаки. Ресурс заблокований другий день поспіль.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня хакери атакували сайт Національної поліції і поширили фейки.