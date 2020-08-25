Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 25 серпня

В обмінних пунктах України 25 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 4 копійки до 27,58 гривень за долар. Курс євро знизився на 2 копійки до 32,56 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,31 (27,27 - 21 серпня), продажу - 27,58 (27,54 - 21 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,11 - 21 серпня), продажу - 32,56 (32,58 - 21 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 21 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 21 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,49 гривень за долар, курс купівлі до 27,36 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,48 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 серпня довідковий курс на рівні 27,44 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 21 серпня (27,38 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,35 - 27,60 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 129,50 млн доларів.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її майже у два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 223 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,3/27,6 грн.