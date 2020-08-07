Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 7 серпня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки, євро-на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 7 копійок до 32,83 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,53 - 6 серпня), продажу - 27,75 (27,77 - 6 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,28 (32,36 - 6 серпня), продажу - 32,83 (32,90 - 6 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,45 - 6 серпня), продажу 3,84 (3,85 - 6 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,78 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 серпня довідковий курс на рівні 27,65 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 серпня (27,68 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2020 року зріс на 1% до 28 802,44 млн доларів.

Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все розміщенням урядом єврооблігацій на 2 млрд доларів.